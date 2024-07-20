Москва, 21 июля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Власти Киргизии высказали критику и недовольство относительно поста замгенерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» медиаменеджера Тины Канделаки, которая открыто заявила, что Киргизия попала под «западных сценаристов», насаждающих русофобию и раскол в обществе. Телеведущая резко высказалась в Telegram-канале по поводу сноса здания музея боевой славы имени генерала Панфилова в центре Бишкека.

Тина Канделаки Музей в Бишкеке

По мнению Тины Канделаки, у аварийного здания был шанс на спасение, но его «отобрали, плюнув в лицо защитникам».

«Памяти о дивизии, которая насмерть стояла за Москву, в Киргизии быть не должно — так считают западные сценаристы», — написала она.

За решением снести музей стоят, по заверениям Канделаки, в частности, фонд «Сорос-Кыргызстан» и «Открытое правительство», которое работает на деньги американского USAID. Телеведущая также провела параллель с событиями по сносу советских памятников на Украине, в Армении и других странах.

«Санкции вводили, скандалы разжигали, пугали ультиматумом, рушили памятники и меняли названия улиц. На очереди Киргизия, где в центре Бишкека снесли памятник архитектуры республиканского значения — музей Панфиловской дивизии. В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается всё вот так — со старого музея», — констатировала Тина Канделаки.

Глава пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков 20 июля заявил, что принимаемые властями решения основываются на интересах киргизского народа.

«Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — ответил на опубликованный пост Орунбеков.

Он также заверил, что решение о сносе здания музея было принято после анализа, подтвержденного техническим заключением о том, что обнаружены следы пожара, протечек, трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам. Дальнейшая эксплуатация здания, по мнению властей республики, представляла угрозу безопасности и жизни людей, реставрация здания не представляется возможной.

«Киргизия — многонациональная страна, где русский язык является официальным. Русский язык и русская культура являются неотъемлемой частью нашей истории и жизни. Обвинения телеведущей в русофобии не просто беспочвенны, они абсурды», — добавил Дайырбек Орунбеков.

Как сообщало ИА Регнум, процесс массового сноса памятников на Украине начался в 2015 году, когда киевский режим принял закон о «декоммунизации». Нападкам подверглось советское наследие, в стране стали сносить памятники русским политическим деятелям и представителям культуры. К началу 2022 года на Украине снесли более 2,5 тыс. памятников. Также изменили названия более чем 900 населённых пунктов и примерно 50 тыс. улиц.

Снос памятников советским воинам-освободителям в европейских странах может прекратиться только после победы России в спецоперации. Такое мнение высказал политолог, историк, публицист, кандидат педагогических наук, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, комментируя перенос захоронений красноармейцев, погибших во время Второй мировой войны, в Эстонии.