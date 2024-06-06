Москва, 6 июня, 2024, 13:37 — ИА Регнум. ВС России поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наёмников. Об этом 6 июня на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены: склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, по данным военного министерства, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) было сбито 48 украинских беспилотников, противокорабельная ракета «Нептун», а также семь реактивных снарядов HIMARS американского производства и «Ольха».

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Угледаре. По его словам, в укреплённых помещениях находились не менее 20 военных, в том числе иностранных наёмников.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан заявил, что российской стороне известно о том, что в зоне украинского конфликта на стороне Киева воюют западные наёмники, потери которых Западу всё труднее скрывать. Российский лидер отметил, что наёмники, несмотря на заявления украинских военных, давно принимают участие в конфликте на стороне ВСУ и в эфире часто слышна английская, французская и польская речь.

Глава государства уточнил, что под видом наёмников на стороне Киева находятся и военные инструкторы, в том числе обслуживающие и управляющие высокоточным оружием большой дальности.

11 мая издание Business Insider написало, что командование ВСУ использует иностранных наёмников в качестве расходного материал, даже в большей степени, чем украинских бойцов. Один из них рассказал изданию, что подразделения ВСУ, включая наёмнические, недостаточно подготовлены и оснащены для боевых действий.