Москва, 20 июля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл сообщил, что количество допущенных до участия в Олимпиаде в Париже спортсменов из России и Белоруссии может поменяться.

Olympics.com Олимпиада

Макконнелл напомнил, что в играх участвует 32 нейтральных спортсмена: 15 россиян и 17 белорусов в десяти разных видах спорта.

«Возможны изменения, но мы ожидаем примерно это количество. Нейтральные атлеты уже заезжают в Олимпийскую деревню, мы очень рады их видеть», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. Так, за медали в велоспорте поборются Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте — Анжела Бладцева. В теннисе соревноваться будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Среди пловцов к Олимпиаде допущен Евгений Сомов.

Некоторые российские спортсмены отклонили предложение об участии в Играх, которые будут проходить во французской столице с 26 июля по 11 августа.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об уровне организации летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, обратив внимание на огромное количество проблем при подготовке к соревнованиям.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024, которые должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже, оказалась под угрозой из-за забастовок артистов, которые должны выступить на мероприятии. Организаторы Игр получили сообщение о забастовке, причиной которой стал скандал по поводу зарплаты артистов.