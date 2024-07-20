Москва, 20 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Вспышки листериоза в США и Канаде могут быть связаны с деятельностью американских биолабораторий, заявила 20 июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Депутат сообщила, что изучила материалы, полученные в ходе парламентского расследования, передаёт «Газета. Ру».

«Одновременные вспышки опасных заболеваний могут иметь прямое отношение к неуправляемой деятельности биолабораторий США», — сказала Яровая.

Причиной вспышки листериоза могли стать как случайные утечки из лабораторий, так и преднамеренные эксперименты, отметила депутат. Она призвала граждан США и Канады требовать расследования причин распространения вируса в частности и деятельности лабораторий Пентагона в целом.

Как передавало ИА Регнум, власти Канады в июле заявили о вспышке листериоза. Скончались два человека и ещё девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Все заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

В США вслед за Канадой также объявлена вспышка листериоза, она охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Скончались два человека, почти 30 находятся в больницах. Отмечалось, что многие заразившиеся ели мясные и колбасные изделия, купленные в магазинах.

Заболеваемость листериозом в России в течение последних лет находится на уровне единичных случаев, сообщила 20 июля пресс-служба Роспотребнадзора. В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только в 2023 году было изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции.