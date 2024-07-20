Вашингтон, 20 июля, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Шпиономания в США зашкаливает, а сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры, заявил 20 июля посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Валерий Шарифулин/ТАСС Посол России в США Анатолий Антонов

Как сообщила дипмиссия в своём Telegram-канале, Антонов отметил, что россияне в США преследуются без всяких реальных причин.

«Сотрудники ФБР запугивают представителей российской диаспоры и обвиняют их в нарушении законодательства об иноагентах всего лишь за то, что наши соотечественники продвигают достижения культуры своей исторической Родины и тем самым стараются бороться с русофобией», — сказал посол.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 июля Антонов также отметил, что заявления властей США с критикой приговора осуждённому в России за шпионаж сотруднику Wall Street Journal Эвану Гершковичу не выдерживают никакой критики. Вашингтон регулярно демонстрирует избирательный подход к правосудию, указал посол.

Двойные стандарты властей США в вопросах свободы слова также очевидны, достаточно вспомнить многолетнее преследование основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа или смерть в украинской тюрьме гражданина США Гонсало Лиры, напомнил также Антонов.

В июне посол России отмечал, что спецслужбы США неоднократно оказывали давление на российских граждан, проводили обыски и подвергали их унижениям. Посольство обозначало проблему в разговорах с американскими официальными лицами и направляло соответствующие обращения, но давление на проживающих в США россиян со стороны властей продолжилось, сказал Антонов. В США живут сотни тысяч граждан России, не намеревающихся отказываться от Родины, родного языка и культурно-исторического наследия России, подчеркнул посол.