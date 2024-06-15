Вашингтон, 15 июня, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Спецслужбы Соединённых Штатов Америки неоднократно оказывали давление на российских граждан, проводили обыски и подвергали их унижениям, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

Отвечая на вопрос журналиста о том, как посольство относится к ситуации с главой движения «Русская молодёжь Америки», который был вынужден покинуть США из-за давления со стороны ФБР, Антонов подчеркнул, что это не первый случай, когда американские спецслужбы совершают провокационные действия в отношении граждан России.

«Ряд наших граждан были вынуждены вернуться на родину под угрозой ареста и даже тюремного заключения. Были случаи, когда к соотечественникам врывались местных спецслужбы, проводили бесцеремонные обыски, подвергая людей унижениям», — приводит слова дипломата Telegram-канал посольства.

Антонов отметил, что российское посольство неоднократно обозначало эту проблему в разговорах с американскими официальными лицами и направляло соответствующие обращения в Госдепартамент и Белый дом. Несмотря на это, давление на проживающих в США россиян со стороны американских властей только продолжилось.

По его словам, на сегодняшний день в США проживают сотни тысяч россиян, не намеревающихся отказываться от Родины и инициирующих мероприятия по поддержке русского языка и продвижению культурно-исторического наследия России.

«Несомненно, мы продолжим защищать права россиян в Соединённых Штатах Америки», — добавил Антонов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что в США процветают расизм, полицейский произвол, растёт уровень нетерпимости к нацменьшинствам, что проявляется в русофобии, антисемитизме и исламофобии. В ведомстве подчеркнули, что русофобские настроения в американском обществе сказываются на тех, кто переехал в США из России.