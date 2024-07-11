Вашингтон, 11 июля, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Угрозы экс-президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО в случае его переизбрания нереализуемы. Такое заявление сделал 10 июля сопредседатель Группы наблюдателей НАТО в американском сенате Том Тиллис, выступая на саммите стран НАТО в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп с бейсбольной битой

Сенатор-республиканец отметил, что Конгресс США никогда не поддержит инициативу по выходу страны из Североатлантического альянса.

«Эта угроза не является реальной. Она используется как политический инструмент для создания страха, неопределенности и сомнений», — пояснил Тиллис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, большая часть лидеров стран Европы беспокоятся из-за возможности переизбрания Трампа на пост президента США. По мнению политиков, в таком случае Вашингтон начнёт уделять меньше внимания ситуации в Европе, в том числе украинскому конфликту.

В марте 2024 года британская газета The Telegraph написала, что в случае победы Трампа на выборах европейским странам необходимо быть готовыми к выходу Соединённых Штатов из НАТО.

В декабре 2023 года американская газета The New York Times допустила, что, если Трамп вновь возглавит США, он может решиться на развал НАТО. Авторы публикации напомнили, что экс-глава Белого дома не раз угрожал выходом США из Североатлантического альянса.

В конце своего срока Трамп намеревался сократить расходы Соединённых Штатов на выплаты в бюджет НАТО, сократив долю США в финансировании альянса с 22% до 16%. В администрации Трампа пояснили, что этих средств хватает на содержание штаб-квартиры НАТО, инвестиции в обеспечение безопасности и ряд совместных с союзниками операций.

При этом в декабре прошлого года президент США Джозеф Байден подписал указ об оборонной политике, в него включён пункт, не позволяющий главе Белого дома в одностороннем порядке прекратить членство страны в НАТО без одобрения Конгресса.