Львов, Украина, 20 июля, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Во Львове на месте, где произошло убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, не работала часть камер. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Telegram-канал Ирины Фарион Ирина Фарион

Он отметил, что это произошло в связи с плановым отключением электричества на территории всей страны.

«Часть камер не работала, часть работала. На утро будем знать более полно, когда отработаем полностью большой район», — сказал глава МВД Украины.

Соцсети Ирина Фарион

Клименко также отметил, что основные версии убийства, которые рассматривают правоохранительные органы, — убийство на фоне личной неприязни или в связи с политической деятельностью. Он также не исключил, что убийство может иметь заказной характер.

Глава МВД также добавил, что на месте преступления нашли гильзу от оружия, из которого стреляли в погибшую, подчеркнув, что по делу назначили несколько экспертиз, в том числе и баллистическую.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля произошёл инцидент, в ходе которого неизвестный мужчина выстрелил в 60-летнюю Фарион рядом с её домом и скрылся с места происшедшего.

20 июля экс-депутат Верховной рады Украины умерла в больнице во Львове. Она скончалась из-за выстрела в голову, так как полученная травма была не совместима с жизнью. После её смерти полиция переквалифицировала дело о покушении в убийство.