Львов, Украина, 20 июля, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Экс-депутат Верховной рады Украины, преподаватель университета «Львовский политехник» 60-летняя Ирина Фарион умерла в больнице во Львове. Врачи не смогли её спасти после выстрела в голову — полученная травма была не совместима с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба Первого медицинского объединения Львова.

wikipedia.org Ирина Фарион на «Бандеровских чтениях»

Глава областной военной администрации Львовской области Максим Козицкий в Telegram-канале написал, что врачи делали всё возможное, но им не удалось спасти Фарион и выразил соболезнования родным, близким и ученикам экс-депутата.

Козицкий отметил, что поиски совершившего покушение продолжаются.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал покушение на Фарион дерзким и наглым убийством и призвал найти совершившего его. При этом он подчеркнул, что на Украине больше нет безопасного места.

Фарион была депутатом Рады была с 2012 по 2014 год.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля во Львове неизвестный мужчина стрелял в Фарион. Инцидент произошёл на улице, где жила общественница. Врачи состояние раненой оценивали как критическое. В городе объявили план «Перехват».

После смерти Фарион в больнице полиция переквалифицировали дело о нападении. Теперь оно расследуется по статье «умышленное убийство». Стрелявшего полиция не задержала. СМИ Украины писали, что стрелявшему на вид было 20–25 лет.

Ранее Фарион делала целый ряд острых русофобских заявлений. В частности, она возмущалась тем, что часто слышит русскую речь во Львове, и заявляла, что «не может быть» украинцев, говорящих на русском языке. Также она говорила, что гордится ненавистью её внуков к русским и русскоязычным.