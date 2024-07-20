Москва, 20 июля, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Подлежащие выдворению из России по решению МВД иностранцы и лица без гражданства будут содержаться в спецучреждениях не более 48 часов, если судом не будет принято иных решений. Об этом указали в поправках ко II чтению законопроекта о праве полиции принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Изменения поддержал профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Согласно поправкам, мигранты могут быть помещены в специальные учреждения по решению директора Федеральной службы безопасности (ФСБ), главы МВД и его территориальных органов, руководителя пограничного органа, а также их заместителей. Срок содержания иностранцев в специальных учреждениях составит не более 48 часов.

В кодексе при этом сохраняется действующее положение о возможности помещения иностранцев и лиц без гражданства в спецучреждения на основании решения судьи, предусматривающее их нахождение в таких учреждениях сроком не более 90 дней.

Ходатайство о продлении содержания должно поступить в суд по месту нахождения спецучреждения в течение 48 часов с момента помещения в него подлежащего выдворению иностранца.

Как передавало ИА Регнум, МВД подготовило проект закона, предполагающий расширение списка административных правонарушений, за совершение которых иностранца могут выдворить из России. Сейчас выдворение в качестве наказания предусматривают 22 статьи КоАП. В их числе нарушение закона о свободе совести, ряд противоправных действий, посягающих на здоровье и нравственность, отдельные нарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции и другие деяния. Законопроект предлагает ввести выдворение ещё в 20 статей КоАП, многие из них направлены на охрану общественного порядка и безопасности. Документ обеспечит оперативную высылку из страны иностранцев, проявляющих противоправную активность.

Российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике, отметил в апреле президент РФ Владимир Путин. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.