Анталья, Турция, 19 июля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Российские дипломаты следят за развитием ситуации с туристками в аэропорту Антальи, которые в связи со стычкой со службой безопасности оказались под подпиской о невыезде. Об этом сообщает в Telegram-канале генконсульство России в Анталье.

Валерий Шарифулин / ТАСС

«Дипломаты находятся в контакте с россиянками и их близкими и продолжат отслеживать вопросы соблюдения их прав и законных интересов в ходе разбирательства по упомянутому делу», — указано в сообщении.

Согласно нему, 7 июня по факту произошедшего в Турции прошло первичное судебное заседание. Действия девушек было квалифицировано сотрудниками труда как оказание сопротивления сотрудникам пограничного контроля и нанесение телесных повреждений должностному лицу. В связи с этим суд запретил им выезд из страны на время судебного разбирательства.

Также генконсульство посоветовало гражданам России ответственно планировать свои поездки за границу, а также помнить, что там они должны соблюдать законы и нормы страны пребывания.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля рейс из Москвы на Шри-Ланку был задержан из-за нетрезвых супругов, которые устроили дебош на борту воздушного судна. Семейная пара не обратила внимание на предупреждения бортпроводников, продолжив ругаться и драться друг с другом.