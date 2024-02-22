Москва, 22 февраля, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Вылет рейса из Москвы в Коломбо задержали из-за неадекватного поведения нетрезвой семейной пары, утроившей дебош на борту самолёта. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

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По информации пресс-службы, сообщение которой привели «Известия», инцидент произошёл вечером 21 февраля на рейсе, который должен был вылететь в 23:45 мск.

«Рейс №6265 Москва — Коломбо (Шри-Ланка) был задержан в связи со снятием с борта деструктивных пассажиров. Во время посадки на борт бортпроводник сделал замечание мужчине и женщине с признаками алкогольного опьянения, с ними путешествовали двое детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что семейная пара не обратила внимания на предупреждение и продолжила ругаться и драться друг с другом, в результате чего на борт вызвали полицейских. Во время оформления инцидента полицией женщина потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь.

Семью сняли с рейса, а ожидавшим взлёта пассажирам предложили напитки, пледы, подушки и детские наборы. Рейс вылетел в Коломбо с опозданием на час.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош на борту самолёта, который следовал рейсом из Сургута в Екатеринбург. Из-за этого командир экипажа самолёта решил отказать дебоширам в перелёте, а правоохранители доставили их в служебное помещение транспортной полиции.

Следовавший рейсом из Сочи в Санкт-Петербург самолёт 18 января вынужденно сел в Саратове из-за устроившей дебош пьяной пассажирки. Попытки утихомирить девушку оказались безуспешными, и воздушное судно село в Саратове, где её передали в вытрезвитель.