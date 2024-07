Канберра, 19 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Банки и платёжные системы как минимум четырёх стран мира столкнулись с проблемами в работе из-за глобального сбоя Windows, сообщили 19 июля СМИ.

Hu Jingchen / Globallookpress.com

В частности, портал Crisis24 информирует о проблемах в работе банков и платёжных систем Австралии и Новой Зеландии. С перебоями в работе онлайн-банкинга и проведении электронных платежей столкнулись, в частности, клиенты National Australia Bank, Commonwealth Bank of Australia, Bank of New Zealand и других. Представители банков объяснили сбои «проблемами с внешним поставщиком связи».

Кроме того, Банк Израиля сообщил о проблемах финансовых учреждений страны, также сложности в работе возникли у клиентов крупнейшего банка ЮАР — Capitec.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 июля стало известно, что во многих странах мира наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Пользователи жаловались на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.

По данным австралийского телеканала ABC, причина связана с обновлением, которое выпустила американская компания по кибербезопасности CrowdStrike. Обновление привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft, многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

Сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений в целом ряде стран, в том числе в Австралии, США, Турции, Ирландии, Индии, Великобритании, Японии. Microsoft и CrowdStrike подтвердили наличие проблемы у части пользователей и пообещали её исправить.

Сообщения о сбоях систем в аэропортах России пока не поступали, сообщила пресс-служба Минцифры. Массовый сбой в работе Windows показал, насколько значимо импортозамещение иностранного программного обеспечения, отметило ведомство.