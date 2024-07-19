Херсон, 19 июля, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Артиллеристы подразделения ВДВ провели успешную операцию по ликвидации пункта управления батальона ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ

На направлении Каховка бойцы, входящие в группировку войск «Днепр», ежедневно уничтожают пункты управления, артиллерийские системы, вооружение, технику и личный состав противника.

Расчеты 152-мм орудий «Гиацинт-Б» артиллеристов-десантников нанесли точный удар, уничтожив пункт управления батальона ВСУ на правом берегу реки Днепр.

По словам разведчиков, удар был нанесён в момент прибытия группы украинских офицеров на командный пункт батальона. В перехваченном радиообмене противник сообщал о поражении находившихся в пункте управления офицеров и личного состава батальона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу реки потеряли до 5 тыс. военных, при этом значительная часть осталась на дне. Подробности рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

За всё время попыток высадки на левый берег украинская армия задействовала более 10 тыс. боевиков.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского к союзникам о том, чтобы они сбивали беспилотники и российские ракеты в небе над Украиной.

Российские войска показывают хорошие результаты, ежедневно продвигаясь на донецком направлении в зоне спецоперации. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.