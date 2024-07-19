Красноярск, 19 июля, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Резервный самолёт авиакомпании Air India вылетит с пассажирами из Красноярска в Сан-Франциско в 18:15 по местному времени (14:15 мск). Прибытие борта в Россию из Индии ожидается в 16:15 (12:15 мск). Новые подробности сообщили в Международном аэропорту Красноярска.

Deagel.com Авиалайнер Боинг 777−300

«Прибытие резервного борта из Дели для вывоза пассажиров экстренно севшего самолёта Air India ожидается в 16:15. Вылет в Сан-Франциско запланирован на 18:15», — уточнили в аэропорту, добавив, что экипаж размещен в гостиницах аэропорта и города Красноярска.

Пассажиры рейса находятся в зале вылета международных воздушных линий. Их обеспечили питанием.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт приземлился в Красноярске в 23:52 (19:52 мск), лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. На борту Air India было 252 человека (вместе с экипажем), пострадавших нет.

Boeing 777 летел из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Примерно в 18:30 мск на высоте 11 км экипаж лайнера сообщил диспетчерам о срабатывании пожарного датчика в грузовом отсеке. Командир принял решение посадить воздушное судно в аэропорту Красноярска.

Ранее информировали, что прибытие резервного борта ожидается в 14:00 (10:00 мск) 19 июля.

Экстренно севший Boeing 777 не вылетит из Красноярска в ближайшее время в Сан-Франциско. Резервный борт из Дели привезёт техников и специалистов для устранения неполадок в самолёте.