Красноярск, 18 июля, 2024, 21:33 — ИА Регнум. На борту экстренно севшего в Красноярске самолёта Air India было 252 человека, пострадавших в результате происшествия не обнаружено, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экстренные службы.

DIVYAKANT SOLANKI/ЕРА/ТАСС

«Всех пассажиров высаживают, никому из них не потребовалась медицинская помощь. Всего на борту было 252 человека», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум передавало, что летевший из Дели в американский Сан-Франциско самолёт экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Как уточнили в Росавиации, речь идет о Boeing 777 авиакомпании Air India.

Представитель службы Артём Кореняко заявил, что самолёт благополучно сел в 19:52 мск. Экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке, но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было, добавил Кореняко.

Примерно в 18:30 мск на высоте 11 километров экипаж лайнера сообщил диспетчерам о срабатывании пожарного датчика в грузовом отсеке. Командир принял решение посадить воздушное судно в аэропорту Красноярска.