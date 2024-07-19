Красноярск, 19 июля, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Прибытие резервного борта авиакомпании Air India в Красноярск, где экстренно 18 июля сел самолёт, который летел из Индии в США, ожидается в 14:00 (10:00 мск) 19 июля. Об этом сообщили в аэропорту Красноярска.

Квятковская Ксения Аэропорт Красноярска

По информации пресс-службы, Boeing 777 не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско. Резервный борт из Дели привезёт техников и специалистов для устранения неполадок в самолёте.

Этот же борт и увезёт ожидающих рейса пассажиров.

«Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске», — добавили в аэропорту.

Как сообщало ИА Регнум, Air India направит резервный борт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Полёт продолжится по маршруту — в Сан-Франциско.

Пассажиров самолёта из Дели разместили в международном зале вылета аэропорта.

Борт приземлился в 23:52 (19:52 мск), лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. По предварительным данным Росавиации, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.