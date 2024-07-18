Красноярск, 18 июля, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Air India направит резервный борт за пассажирами экстренно севшего в Красноярске рейса. Полёт продолжится по маршруту — в Сан-Франциско. Об этом сообщили в авиакомпании.

flickr.com Boeing 777

«Air India поддерживает связь с правительственными учреждениями и регулирующими органами, мы организуем резервный рейс в Красноярск, чтобы как можно скорее доставить пассажиров в Сан-Франциско», — заверили в Air India, добавив, что делают всё возможное для здоровья и безопасности как пассажиров, так и своих сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, пассажиров самолёта авиакомпании Air India, который совершал рейс из Дели в Сан-Франциско и экстренно сел 18 июля в Красноярске, разместили в международном зале вылета аэропорта.

Борт приземлился в 23:52 (19:52 мск), лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. По предварительным данным Росавиации, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.