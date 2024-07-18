Красноярск, 18 июля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Пассажиров самолёта авиакомпании Air India, который совершал рейс из Дели в Сан-Франциско и экстренно сел в Красноярске, разместили в международном зале вылета аэропорта.

Boeing Dreamscape Самолёт Boeing 777

Борт приземлился в 23:52 (19:52 мск), лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Признаков пожара или задымления нет. По предварительным данным Росавиации, на борту Boeing 777 летели 243 пассажира.

Всех пассажиров направили в зал вылета международных воздушных линий, процедуру таможенного досмотра они проходить не будут, написал ТАСС.

Самолёт авиакомпании ждёт осмотр технических служб.

Как сообщало ИА Регнум, на борту экстренно севшего в Красноярске самолёта Air India было 252 человека (вместе с экипажем), пострадавших нет.

Boeing 777 авиакомпании Air India летел из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Примерно в 18:30 мск на высоте 11 км экипаж лайнера сообщил диспетчерам о срабатывании пожарного датчика в грузовом отсеке. Командир принял решение посадить воздушное судно в аэропорту Красноярска.