Москва, 7 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигрантов на детскую площадку в Лосино-Петровском Московской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту возможного нарушения прав жителей Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ранее жители Лосино-Петровский массово жаловались в социальных сетях на противоправные действия мигрантов, которые 5 июня прогнали с детской площадки местных жителей и избили одну из матерей.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области организована процессуальная проверка», — сообщили в СК.

Вместе с этим Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву возбудить дело и предоставить доклад об обстоятельствах произошедшего.

Подчёркивается, что исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Государственную думу внесён законопроект, который предлагает конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Правительство России 24 июня поддержало законопроект о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества за организацию нелегальной миграции. Сейчас такого рода меры в УК РФ не предусмотрены, и за организацию незаконного въезда в Россию мигрантов предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, а за это же преступление, совершённое группой лиц или чиновником с использованием служебного положения, — до семи лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума ранее заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.

Президент Владимир Путин 2 апреля заявил, что российским властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он поручил МВД совместно с другими правоохранителями и спецслужбами, а также вместе с правительством и администрацией президента комплексно и детально проработать эти вопросы.

Глава государства подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык. По его словам, это необходимо сделать решающим принципом.