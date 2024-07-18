Лондон, 18 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Великобританию с рабочим визитом, в ходе которого он примет участие в четвёртом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС). Об этом сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.

Iranian Presidency/Global Look Press Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кира Стармера находится с рабочим визитом в Англии для участия в 4-м саммите «Европейского политического сообщества», — указано в публикации.

Однако о программе главы Азербайджана в рамках мероприятия пока ничего не известно.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею о создании нового Европейского политического сообщества, которое будет работать над улучшением взаимодействия со странами. Его первое мероприятие было организовано в октябре 2022 года в Праге.

Ещё один саммит организации прошёл с 1 по 2 июня 2023 года в Кишинёве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва скептически относится к его проведению, так как он не даст полноценного политического процесса, из-за отсутствия диалога стран Европы с Россией.

Новый саммит пройдёт 18 июля в графстве Оксфордшир под Лондоном.