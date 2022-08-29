Москва, 31 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Саммит Европейского политического сообщества не даст полноценного политического процесса, поскольку отсутствует диалог стран Европы с Россией. Такое мнение журналистам 31 мая высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля добавил, что в администрации главы государства будут следить за новостями с саммита Европейского политического сообщества, который пройдёт в Кишинёве 1–2 июня.

Песков подчеркнул, что Москва скептически относится к его проведению.

«Говорить о каких-то европейских процессах в разделённой Европе, когда отсутствует диалог многих стран с Россией, конечно, можно, но это неполноценный политический процесс в Европе, и он не может быть полноценным», ― подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также добавил, что российская сторона будет внимательно следить за той риторикой, которая будет доминировать на саммите.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон в мае 2022 года выдвинул идею создания нового Европейского политического сообщества, которое может улучшить взаимодействие со странами, в обозримом будущем не имеющие перспективы присоединения к ЕС. Его первый саммит прошёл в октябре 2022 года в Праге.

Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всём континенте и более тесного диалога с партнёрами за пределами ЕС, в том числе с Украиной и Молдавией.

Второй саммит Европейского политического сообщества состоится в столице Молдавии 1–2 июня. Всего участие в мероприятии примут главы 44 стран.