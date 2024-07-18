Москва, 18 июля, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер 18 июля опроверг ранее появившиеся в ряде СМИ сообщения о своей болезни и госпитализации.

Dmitry Rozhkov

В Telegram-канале журналиста была опубликована запись о том, что он здоров и находится на международном семинаре.

«В СМИ появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали «злокачественную эпителиому кожи». Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное враньё. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум ранее, 18 июля ряд СМИ сообщили, что у Познера якобы выявили онкологическое заболевание. По этим данным, в мае 90-летний телеведущий обратился к медикам из-за плохого самочувствия, у него диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Некоторое время журналист провёл в больнице, а после курса химиотерапии наблюдается у онколога, отмечалось в сообщениях.

Ранее жена Познера Надежда в беседе с «Известиями» также назвала информацию о госпитализации своего мужа враньём и посоветовала меньше читать издания, распространяющие недостоверные данные.

Телеведущий ранее рассказывал, что его дважды оперировали из-за раковых образований. В возрасте 59 лет в период проживания в Нью-Йорке у телеведущего выявили рак простаты на ранней стадии. Позднее, когда Познеру было 80 лет, у него диагностировали рак кишечника. По словам журналиста, он проконсультировался с врачами из пяти стран и согласился на операцию у немецкого хирурга, которая также прошла успешно.