Москва, 18 июля, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Онкологическое заболевание выявили у телеведущего Владимира Познера, он прошёл курс химиотерапии. Об этом сообщает 18 июля «Газета.Ru».

Павел Кашаев /GLOBALLOOKPRESS

Издание отмечает, что в мае 90-летний Познер обратился к медикам из-за плохого самочувствия. У него диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Некоторое время телеведущий провёл в больнице. После курса химиотерапии он наблюдается у онколога.

Ранее в одном из интервью Познер рассказал, что его дважды оперировали из-за раковых образований. В возрасте 59 лет в период проживания в Нью-Йорке у телеведущего выявили рак простаты на ранней стадии. Позднее у 80-летнего Познера диагностировали рак кишечника. По его словам, он проконсультировался с врачами из пяти стран и согласился на операцию у немецкого хирурга, которая также прошла успешно.