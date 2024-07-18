Москва, 18 июля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Надежда Соловьёва, супруга телеведущего Владимира Познера, в комментарии «Известиям» назвала информацию о его госпитализации враньём.

Павел Кашаев / Globallookpress.com

«Всё вранье», — сказала она.

Также Соловьёва рекомендовала меньше читать источники, которые распространяют подобную непроверенную информацию.

18 июля из СМИ стало известно, что у Познера выявили онкологическое заболевание. Уточнялось, что в мае 90-летний телеведущий обратился к медикам из-за плохого самочувствия, у него диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

Некоторое время телеведущий провёл в больнице. После курса химиотерапии он наблюдается у онколога.