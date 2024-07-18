Москва, 18 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. В направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области были нанесены два удара, сопровождавшиеся серьёзной детонацией. Об этом в своём Telegram-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Телеграм-канал «Филипп Пронин/Полтавская ОВА»

«Прилеты были в час ночи, в двадцать минут второго и в два часа ночи. Каждый сопровождался мощной детонацией, второй прилет вызвал большую взрывную волну», — отметил он.

Лебедев также добавил, что первый удар был нанесён в направлении НПЗ. Координатор николаевского подполья подчеркнул, что на территорию завода «постоянно заезжают и выезжают бензовозы», а ёмкости на заводе регулярно наполняются ГСМ в целях хранения.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в результате удара было поражено место дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе запорожского села Работино. Российская неуправляемая ракета прилетела «в сарай», где расположились военнослужащие ВСУ с тремя миномётами и минами.

Ранее подполье сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ в Херсоне и других военных объектов. В их числе были уничтожены склад с материальными средствами и семь пунктов управления беспилотниками.