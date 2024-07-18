Москва, 18 июля, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут с позиций на покровском направлении, оставляя раненых и погибших сослуживцев. Об этом телеканалу «НТВ» сообщили танкисты Южной группировки войск.

Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным Литвин уточнил, что противник покидает позиции в населённом пункте Новосёловка Первая и её окрестностях.

«Уходить пытаются спешно, оставляют раненых и погибших», — отметил он.

Литвин добавил, что на этой территории подразделения ВСУ находится практически в окружении, а все пути отхода контролируются артиллерией вооружённых сил России (ВС РФ).

Наводчик танка Т-80 Южной группировки войск Виктор рассказал, что по всей линии Авдеевского фронта у противника плохо работают подвоз и ротация, так как все пути доставки провизии находятся под наблюдением. Как только на этой территории начинается движение техники, всё это тут же простреливается и блокируется. Он также поделился, что ВСУ постоянно использует FPV-дроны, чтобы защититься от них, военные ВС РФ наваривают «мангалы (металлические навесы) над башней танка. По его словам, для модернизации военной техники отгонять её в ремонтные цеха не надо, так как военнослужащие сами научились устанавливать антидроновые конструкции и динамическую защиту.

5 июля в ходе брифинга представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что в зоне проведения СВО за неделю в плен сдались 32 украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы ВСУ трижды массово сдавались в плен за последнее время. Он также добавил, что военнослужащие ВС РФ успешно уничтожают в тылу склады боеприпасов и центры принятия решений противника.