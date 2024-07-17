Киев, 18 июля, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 июля подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня я подписал указ, который вводит в действие решение СНБО относительно новой стратегии морской безопасности Украины», — объявил Зеленский в своём Telegram-канале.

В документе говорится, что целью стратегии морской безопасности республики является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы безопасности на прибрежных территориях Украины, её морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы республики.

Кроме того определены основные задачи, которые включают построение Военно-морских сил Украины со всеми необходимыми родами войск, создание противоминной коалиции с членами НАТО, проведение совместных учений и манёвров, обеспечение постоянного присутствия военных сил НАТО в Чёрном море и организацию морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне в сотрудничестве со странами-партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в НАТО заявили, что Североатлантический альянс планирует продолжить расширение в Чёрном море и на Восточных Балканах. Об этом говорилось в декларации прошедшего саммита военного блока в Вашингтоне. Также отмечалось, что НАТО продолжит сближение со странами Индо-Тихоокеанского региона, играющего особую роль в евроатлантической безопасности.

28 июня В Минобороны России заявили, что возросшая интенсивность полётов американских беспилотников свидетельствует о всё большей вовлечённости США и стран НАТО в конфликт на Украине. Кроме того, эти полёты существенно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве, что создаёт повышенные риски прямой конфронтации альянса с Россией, отметили в ведомстве.

В связи с этим министр обороны Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу принять меры оперативного реагирования на провокации США над Чёрным морем.