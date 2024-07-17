Киев, 17 июля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может прекратиться после «нескольких ключевых сражений», сообщил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Вот это генеральное сражение, военное событие, которое будет, либо может быть несколько военных событий — это будет битва за мир, как ни парадоксально», — заявил он в эфире в эфире YouTube-канала «Разные люди».

Эксперт также отметил, что стратегическая инициатива находится за Россией. Он объяснил, что страна смогла наладить военно-промышленный комплекс, перестроить свою экономику и отойти от массового использования доллара.

Бывший полковник СБУ напомнил, что в России производятся миллионы снарядов, Москва имеет стратегический тыл, в отличие от Киева, где в этой роли выступают партнёры по НАТО.

«Сколько наши партнёры обещали снарядов? Миллион! Не собрали. Дело в том, что они даже не собираются такого количества выпускать», — заключил Стариков.

Как сообщало ИА Регнум, российская сторона неоднократно призывала западные страны, в том числе Соединённые Штаты, воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для Вооружённых сил Украины, являются законной целью ВС РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.