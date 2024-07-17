Бангкок, 17 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Тела шести иностранцев — граждан Вьетнама и США — обнаружили в одном из номеров отеля Grand Hyatt Erawan в Бангкоке. По версии следствия, все они погибли от отравления цианидом, пишет 17 июля Daily Mail.

Анастасия Степанова ИА REGNUM

Трупы троих мужчин и трёх женщин в возрасте от 37 до 56 лет обнаружили 16 июля. Горничная поднялась в номер, так как постояльцы должны были его освободить. За день до этого они заказали еду и заперли дверь изнутри.

Четверо погибших были вьетнамцами, двое имели двойное американское гражданство. Правоохранители полагают, что постояльцы обсуждали в номере долги по инвестиционному проекту, который ранее предложила одна из женщин, 56-летняя американка Шерин Чонг. Она убедила своих знакомых вложить огромные суммы в проект больницы в Японии, но в результате они потеряли 10 млн батов, что примерно соответствует $280 тыс. или 24,5 млн рублей.

Вероятно, долги и стали поводом для преступления. Чонг добавила яд в кофе пятерых своих спутников, после чего покончила с собой, считают в полиции.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин лично посетил отель и поручил провести тщательное расследование. По его словам, страна, экономика которой во многом зависит от туризма, не должна понести ущерб из-за загадочных смертей отдыхающих.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля 44-летняя гражданка России погибла в городе Паттайе в Таиланде в результате падения с высоты. Правоохранители выяснили, что женщина выпала с балкона на шестом этаже после того, как поссорилась с мужем, своим соотечественником. По словам свидетелей, супруг запретил женщине употреблять каннабис, что привело к скандалу.