Паттайя, Таиланд, 4 июля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Гражданка России погибла в городе Паттайе в Таиланде в результате падения с высоты, сообщает 4 июля издание Thaiger со ссылкой на заявление местных властей.

Александр Кадников/ТАСС

Ночью в полицию поступило сообщение о гибели человека в одном из высотных кондоминиумов. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 44-летняя россиянка выпала с балкона на шестом этаже после того, как поссорилась с мужем, своим соотечественником.

По словам свидетелей, супруг запретил женщине употреблять каннабис, что привело к скандалу.

Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают мужа, чтобы установить детали произошедшего. По делу также назначена судебно-медицинская экспертиза.

В 2022 году Таиланд легализовал использование и выращивание каннабиса в медицинских и косметических целях.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 42-летний россиянин погиб в Паттайе в кондоминиуме Laguna Beach, упав с высоты восьмого этажа. Незадолго до трагедии из его квартиры доносился шум.

В мае 2023 года 43-летний турист из Москвы выпал с балкона отеля на Пхукете и разбился насмерть. Его жена рассказала, что на протяжении долгого времени ссорилась с мужем из-за его пристрастия к алкоголю.