Москва, 17 июля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Басманный суд отправил под стражу заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева по делу о получении особо крупной взятки, сообщила 17 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Казбек Мурзаев

В релизе уточняется, что Мурзаеву избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики информировал, что его задержали по подозрению в получении взятки на 13 млн рублей. По версии следствия, деньги он получил от представителей ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». Мурзаева просили не обращать внимание на перегрузку судов и другие нарушения взамен за вознаграждение.

В пресс-службе управления на транспорте (УТ) МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО), в свою очередь, уточнили, что Мурзаев был отстранён от служебных обязанностей в июне 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день стало известно о задержании бывшего руководителя департамента культуры МосквыАлександра Кибовского. Он был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.

6 июля был арестован военком Преображенского района МосквыСергей Тригилев. Полковника обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит штраф до 4 млн рублей или срок лишения свободы от 7 до 12 лет.