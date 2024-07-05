Москва, 6 июля, 2024, 00:23 — ИА Регнум. Военкома Преображенского района Москвы Сергея Тригилева взяли под арест по обвинению в получении взятки в крупном размере. Подробности сообщили 5 июля в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

https://www.piqsels.com Молоток судьи

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения военного комиссара. Тригилев отправлен в СИЗО на два месяца.

Полковника обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит штраф до 4 млн рублей или срок лишения свободы от 7 семи до 12 лет.

Подробности уголовного дела не раскрываются.

Известно, что вместе с Тригилевым был задержан сотрудник военкомата Игорь Титовец.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона Александра Клебанова по подозрению в получении взятки в размере 5 млн рублей.