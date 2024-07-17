Москва, 17 июля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Правоохранители задержали бывшего руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, сообщил 17 июля «Интерфакс».

РИА Новости

Он был задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере, сказано в сообщении.

Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте Кибовского.

Как передавало ИА Регнум, Кибовский покинул пост главы столичного департамента культуры в сентябре 2023 года. Новым руководителем стал Алексей Фурсин.

Департамент культуры Москвы Кибовский возглавил в 2015 году. Ранее он работал в министерстве культуры и аппарате правительства России, в 2008–2010 годах возглавлял Росохранкультуру, а в 2010–2015 годах — департамент культурного наследия столицы.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2021 года правоохранители задержали министра культуры Крыма Арину Новосельцеву. По данным следствия, она получила взятку в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. В июле 2023 года суд приговорил Новосельскую к десяти годам колонии.

В марте 2023 года Следственный комитет попросил суд арестовать двух заместителей губернатора Брянской области, Елену Егорову (курировала вопросы культуры и образование) и Татьяну Кулешову, за получение взяток в особо крупном размере.