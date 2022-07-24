Москва, 24 июля, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Ударом высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования поражена авиационная техника воздушных сил Украины, дислоцированная на военном аэродроме Канатово Кировоградской области. Об этом 24 июля сообщили в Минобороны России.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

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Также в морском порту города Одесса на территории судоремонтного завода уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon.

Кроме того, выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил (ВМС) Украины.