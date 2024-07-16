Киев, 16 июля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Бывший командир одной из частей сил спецопераций вооружённых сил Украины (ВСУ), который летом 2022 года попытался угнать самолёт ВКС России, Роман Червинский не сможет внести установленный залог в размере девяти миллионов гривен. Об этом украинскому изданию «Фокус» заявил адвокат обвиняемого Андрей Иосипов.

censor.net Роман Червинский

«Если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму — нет, не готовы. Но это первый и очень важный шаг — хотя бы определение суммы залога», — отметил Иосипов, добавив, что о внесении залога сторона защиты ещё советуется.

По его словам, в понедельник, 15 июля, апелляционный суд города Кропивницкого согласился отпустить экс-командира под залог, который ему необходимо внести до 4 августа. При этом Червинского обяжут воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими, а также ему нельзя будет покидать город, где он официально проживает.

Издание подчеркнуло, что сам Червинский не знает, смогут ли найти сумму залога за такой короткий промежуток времени.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля 2023 года Червинского задержали по делу о провальной вербовке пилотов РФ. Военный попытался провести операцию по завладению самолётом ВКС РФ при помощи вербовки российского военного, не согласовав это решение с вышестоящим руководством. Однако произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, благодаря которой российские военные успели нанести удар по объекту. Из-за этого операция провалилась, а в результате обстрела взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения.

Служба безопасности Украины заявила, что удар по аэродрому спровоцировали самовольные действия отдельных военнослужащих. Бойцам ВСУ предъявили обвинения в государственной измене и превышении полномочий.