Суджанский район, Курская область, 17 июля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Три человека получили ранение в результате атак украинских беспилотников в селе Новоивановка Суджанского района, сообщил 17 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

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«Сегодня в селе Новоивановка Суджанского района украинские коптеры атаковали грузовой автомобиль. Ранен водитель машины», — написал он.

Кроме того, по его данным, в этом же населённом пункте после атаки дронов получили ранения двое работников сельскохозяйственного предприятия.

Смирнов уточнил, что все пострадавшие доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в этот же день врио губернатора региона информировал, что в результате атаки украинского дрона на здание пожарной части в посёлке Тёткино Глушковского района пострадал дежурный спасатель.

В ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево Курской области. Региональные власти уточнили, что вражеский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры. Пострадавших среди работников не было. В одном из технологических цехов после атаки БПЛА возник пожар.