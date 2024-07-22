Москва, 22 июля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Уже 75 миллионов россиян регулярно занимаются спортом. Направления разнообразны — от зарядки по утрам до участия в национальных соревнованиях. И число увлечённых спортом людей только растёт. Это происходит во многом благодаря созданию в России комфортных условий для занятий, в том числе строительству новых спортивных объектов по всей стране.

freepik.com Тренировка

Сформировать культуру спортивной жизни и повысить качество жизни россиян через физическую активность помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Всего за пять лет реализации федпроекта в стране открыли порядка 450 спортивных объектов.

Содействуют развитию массового спорта в стране также бизнес и некоммерческие организации. Многие из них становятся участниками Национальной премии «Наш вклад» — первой в России премии, которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций в достижении национальных целей. Финалисты получают статус «Партнер национальных проектов России».

Так, в рамках проекта «Газпром — детям» c 2007 года по всей стране построено более 2,1 тыс. современных спортивных и социальных объектов, в том числе свыше 200 физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Они появляются как в крупных городах с сильными спортивными традициями, так и в отдаленных малонаселённых пунктах, где прежде не было условий для занятий физкультурой.

К примеру, в городе Тынде Амурской области в начале июля открылся ФОК c ледовым полем и универсальным залом. Всего же компания построила и реконструировала более 40 спортобъектов.

Универсальный зал комплекса позволяет проводить тренировки по баскетболу, волейболу, теннису, бадминтону и мини-футболу. А на ледовой арене можно заниматься фигурным катанием и хоккеем. К тому же покататься на коньках там могут все желающие.

gazprom.ru Универсальный спортивный зал в ФОК в Тынде

В Туле новый спортивный комплекс, построенный «Газпромом», уже принял свои первые соревнования — Международный турнир среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств «Кадетские спортивные игры». В многофункциональном комплексе «Тулица» состоялись соревнования по волейболу и легкой атлетике — к этому событию было приурочено и открытие объекта.

«Этот объект стал 2134-м в копилке проекта «Газпром — детям» и сразу принимает под своим сводом соревнования мирового уровня», — отметил первый заместитель гендиректора Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» Алексей Кравченко.

А в Кировске Мурманской области развитию спорта помогает компания «Фосагро». Благодаря ей в городе появился современный комплекс «Тирвас», объединивший в себе оздоровительный центр, стадион и лыжные трассы. Ежегодно там проводят более 30 спортивных мероприятий по ездовому спорту, ориентированию, бегу по пересеченной местности и лыжным гонкам. В 2023 году посещаемость комплекса увеличилась втрое по сравнению с 2017 годом.

«В последние годы мы совместными усилиями существенно расширили функционал лыжного комплекса «Тирвас», дополнили его новыми трассами, продолжаем оснащать современной техникой, делаем все для того, чтобы наш комплекс только наращивал свою ценность как в глазах Федерации лыжного спорта России, так и у тех, кто просто любит спорт и активный зимний отдых», — отметил Антон Трушенко, директор спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк», в ведении которого находится комплекс «Тирвас».

Ещё одним участником Национальной премии «Наш вклад» стала российская компания, производящая уличное спортивное оборудование под маркой «Железный тигр». Этот проект охватил уже более 500 тысяч россиян. На многофункциональных площадках компании можно не только тренироваться, но и проводить масштабные турниры и фестивали.

Площадки оборудованы современными мультимедийными системами, которые помогают организовать тренировочный процесс — к ним можно подключиться с помощью мобильных устройств, что дополнительно привлекает и мотивирует молодежь.

«Железный тигр» искренне верит, что каждый человек заслуживает возможности вести активный и здоровый образ жизни, независимо от погодных условий и физических возможностей», — подчеркнул гендиректор компании Александр Переузник.

В пример он привёл стадион «Балтика» в Калининграде, где после реконструкции на доступных и качественных спортивных площадках могут тренироваться все — от юных спортсменов до людей с ограниченными возможностями. Многофункциональные спортивные зоны разработаны производителем в сотрудничестве с экспертами спортивных федераций, профессиональными спортсменами и тренерами. А для любителей единоборств впервые в регионе установили уличный ринг.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта являются приоритетными задачами федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента России Владимира Путина.