Москва, 17 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В соответствии с военной доктриной Союзного государства Украине будет дан ответ на любую провокацию в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА Регнум Дестабилизация России через Белоруссию

«Агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию», — сказал дипломат.

Он добавил, что Россия воспринимает со всей серьёзностью поступающие сообщения об активизации ВСУ в приграничной зоне с Белоруссией. Из-за очевидных неудач в зоне спецоперации киевский режим способен на самые безрассудные шаги, передаёт «Газета.Ru». В Минске также контролируют ситуацию на границе с Украиной, заверил Полищук.

Дипломат напомнил, что в братской России республике развернуты совместная группировка войск, современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Они направлены на содействие Вооружённым силам Белоруссии при обеспечении безопасности западных рубежей, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня начальник Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что возле границы республики со странами ЕС расположились десять батальонных групп НАТО. Общая численность этой группировки достигла около 20 тысяч человек. Кроме того, по его словам, ВСУ разместили спецназ на общей границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля приехал в граничащий с Украиной район республики. Он подчеркнул, что напряжённость на южной границе удалось ликвидировать. Вооружённые силы Украины вывели войска из зоны белорусско-украинской границы. Лукашенко добавил, что Минск был вынужден реагировать на рост напряжённости, теперь же никаких осложнений с Киевом нет. Он также сообщил о планах обсудить дальнейшие шаги по Украине с президентом России Владимиром Путиным.