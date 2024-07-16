Москва, 16 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) откатились севернее Урожайного на запорожском направлении, в освобождённом селе продолжается зачистка и разминирование, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои. В самом селе, полностью перешедшем под контроль нашей армии, идёт зачистка и разминирование», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» освободили от украинских войск посёлок Урожайное в ДНР, а также нанесли удары по позициям противника в районах Великой Новосёлки, Макаровки, Пречистовки и села Водяное, отразив при этом две контратаки ВСУ.

Ранее, 10 июля, Вооружённые силы России полностью освободили от украинской армии село Старомайорское в ДНР. Российские военные также нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ около Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия освободила от ВСУ свыше 60% территории региона. Он уточнил, что украинские войска пока продолжают оккупировать несколько крупных городов республики — Красноармейск, Доброполье, Дружковку, Константиновку, Краматорск, Славянск, а также ряд небольших населённых пунктов.