Москва, 17 июля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Мошенники похитили важные исторические документы о расстреле царской семьи, которые много лет хранились в квартире у правнука Якова Юровского — руководителя расстрела семьи Николая II. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

По его словам, преступники, скорее всего, просто выкинули «бумажки», потому что посчитали, что они не представляют никакой ценности. Собеседник также уточнил, что ограбление потомков цареубийцы, вероятно, не связано с их родословной.

Журналисты ИА Регнум в ходе подготовки материала к годовщине расстрела царской семьи (подробно о расстреле в нашей исторической справке) отыскали в Санкт-Петербурге квартиру, в которой проживал внук Якова Юровского Владислав. Большую часть жизни он провёл в неприметной пятиэтажке в Красногвардейском районе города, где старожилы дома всегда знали, что их сосед — прямой потомок человека, который кардинально повлиял на историю России.

В квартире на Якорной улице Владислав проживал вместе со своей супругой Эльгой. Когда журналисты ИА Регнум приехали по адресу, чтобы поговорить с потомками цареубийцы, оказалось, что Владислав скончался ещё девять лет назад, а его супруга Эльга ушла из жизни в 2019 году. У пары был единственный ребёнок — дочь Марина, но, к сожалению, и она умерла за год до смерти матери.

ПРОПАВШИЕ ДОКУМЕНТЫ

Журналисты ИА Регнум пообщались с соседями и совершенно случайно узнали, что за год до смерти Эльги из квартиры внука чекиста Якова Юровского были похищены ценнейшие исторические документы о расстреле императора.

«Среди соседей все знали обстоятельства убийства царя, но сама семья Юровских об этом никогда не разговаривала. Раньше это всё было вообще под грифом «секретно» во времена Советского Союза. Это вы теперь можете свободно об этом говорить, а мне по секрету это рассказали мой дед и моя мама. Я тогда очень удивилась, потому что семья такая интеллигентная — и тут вдруг внук убийцы царя», — поделилась воспоминаниями соседка и подруга Эльги Юровской.

Женщина близко общалась с семьёй Юровских, помогала ухаживать за Эльгой в последние годы, когда она болела и почти не могла самостоятельно справляться с бытовыми делами.

«В 2018 году, примерно за год до смерти Эльги, к ней пришли какие-то мошенники и ограбили её. Потом мы узнали, что из квартиры пропали очень ценные исторические документы, которые хранил Владислав Александрович (внук Якова Юровского). Мошенников так и не нашли, а оцифрованных версий этих документов не существует», — говорит женщина.

Правоохранители подтвердили факт обращения с заявлением в полицию по факту кражи документов из квартиры внука цареубийцы.

«В 2018 году было зарегистрировано заявление о краже документов из квартиры на улице Якорной. Однако личность подозреваемых и местонахождение похищенного не удалось установить из-за недостаточного количества улик. Есть опасения, что это были не охотники за историческими реликвиями, а обычные воры, которые могли не понять, что попало им в руки, и просто выбросить украденные документы», — объяснил собеседник агентства.

КАК ЖИЛИ ПОТОМКИ ЦАРЕУБИЙЦЫ

Владислав Александрович Юровский преподавал в Военно-морской академии кораблестроения и вооружения им. Крылова. Он был кандидатом технических наук и доцентом, занимался теорией исследования операций, внеся значительный вклад в применение этой теории к действиям ВМФ. Его супруга Эльга Павловна тоже работала преподавателем. Она была доктором философских наук, профессором кафедры культурологии, философии культуры и эстетики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. Эльга Юровская выпускала научные труды по французской эстетике и выступала на многочисленных научных конференциях и конгрессах с разборами художественных явлений. Она проходила стажировку в парижском университете Сорбонна, что в СССР было доступно не многим студентам. Она была лично знакома с французским философом-экзистенциалистом и лауреатом Нобелевской премии по литературе Жан-Полем Сартром. Эльга Павловна состояла с ним в переписке до самой смерти писателя.

У Владислава и Эльги Юровских была дочь Марина, которая умерла от онкологического заболевания крови через несколько лет после смерти своего отца.

«Это очень хорошая и культурная семья, отзывчивые и добрые. У них в Эстонии была земля, там они проводили лето. В 2015-м Владислав вернулся из Эстонии, почти сразу попал в больницу с сердцем и умер. Следом ушла дочь, у неё был рак крови. У неё с молодости был диагноз, но была длительная ремиссия. После их смерти Эльга Павловна тяжело переживала, от этого сама стала много болеть», — рассказала подруга семьи.

У Эльги и Владислава остались двое внуков: Фёдор Маневский и его сестра, которая давно живёт за границей. Они приходятся праправнуками Якову Юровскому.

Примечательно, что праправнук Якова Юровского Фёдор большую часть жизни ничего не знал о своём «знаменитом» предке. Правда раскрылась только в год, когда его бабушку Эльгу ограбили и похитили исторические документы.

Фёдор Маневский пошёл по стопам бабушки, он является старшим преподавателем кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета и преподаёт в ВШЭ. Он занимается научной работой, психологическим консультированием и ведёт практику как бизнес-тренер и консультант.

ЯКОВ ЮРОВСКИЙ

Яков Михайлович Юровский родился 7 июня 1878 года. Он известен как революционер и цареубийца. Юровский руководил расстрелом последнего российского императора Николая II и его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. До начала революционной деятельности Яков Юровский работал подмастерьем, так он исколесил множество городов от Сибири до Крыма. В 1905 году 27-летний Юровский примкнул к большевикам по примеру своего близкого друга Якова Свердлова и стал заниматься распространением марксистской литературы. Но из-за провала подпольной типографии был вынужден на время покинуть страну.

В 1912 году он нелегально вернулся на территорию Российской империи, организовал фотомастерскую, которая тайно изготавливала поддельные документы для большевиков. Через четыре года он был призван в армию в качестве фельдшера, в этой должности его оставили в лазарете в Екатеринбурге. Там Юровский стал активным агитатором среди солдат, а после Февральской революции организовал большевистскую типографию «Уральский рабочий», стал членом Совета рабочих и солдатских депутатов, известным большевиком и одним из главных руководителей революции на Урале. Он стал членом коллегии ОблЧК и председателем Следственной комиссии Революционного Трибунала. В этом качестве Юровский вместе с революционером Павлом Хохряковым в сопровождении отрядов красногвардейцев ходили по домам обеспеченных людей и отбирали ценности на революционную борьбу. 4 июля 1918 года по решению Уральского совета он возглавил непосредственное исполнение расстрела царской семьи, который произошёл в ночь с 16 на 17 июля.

Семью императора перевезли в Екатеринбург, а Юровского назначили комендантом Ипатьевского дома, где находилась царская семья. Позднее Юровский утверждал, что лично застрелил Николая II из своего маузера, другие участники стреляли в остальных членов семьи, а оставшихся в живых добивали штыками. В ту ночь они казнили 12 человек, в том числе прислугу и семейного врача Боткина. Их тела выбросили в шахту, после чего уничтожали с помощью огня и кислоты. Исполнители расстрела не побрезговали поживиться бриллиантами, зашитыми в платья царевен.

Спустя два года Юровский сдал драгоценности расстрелянной царской семьи Романовых коменданту Московского Кремля. После расстрела он получил должность председателя Уральской ГубЧК и поселился в богатом особняке Агушевича рядом с домом, где состоялся расстрел. В 1921 году его направили в Гохран заведовать золотым отделом, потом Юровский стал председателем торгового отдела валютного управления Наркомата иностранных дел, в 1923 году занял пост заместителя директора завода «Красный богатырь». Он умер в возрасте 60 лет в 1938 году. У него была дочь и двое сыновей: Александр и Евгений.

СЫН И ВНУКИ

Александр Яковлевич Юровский родился в 1904 году. Будучи инженером-контр-адмиралом ВМФ, принимал участие в обороне осаждённого Ленинграда и в других сражениях во время Великой Отечественной войны. Он занимал должности военного представителя и уполномоченного Управления вооружения РКВМФ, а затем заместителя начальника научно-испытательного морского артиллерийского полигона (НИМАП) в Ленинграде. В июле 1941 года Юровский выполнял особое задание по установке морских артсистем на подступах к Москве в районе Вязьмы и Ржева, где под его руководством было установлено 30 стационарных комплексов, смонтированных в полевых условиях.

В 1942 году Юровский занял должность заместителя начальника Артиллерийского управления ВМФ, а в 1944 году ему присвоили звание инженер-контр-адмирала.

В мае 1952 года Александр Юровский был арестован и заключен в СИЗО Бутырской тюрьмы в Москве. В марте 1953 года его освободили и уволили в отставку по болезни. Он умер в Ленинграде 5 мая 1986 года. Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны и медалями. В семье Александра были два сына — Евгений (р. 1927 г.) и Владислав (р. 1929 г.) и дочь Татьяна (1944 г.).