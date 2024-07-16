Убийство последнего русского императора Николая II и его семьи долгое время оставалось одним из «тёмных пятен» отечественной истории.

ИА Регнум

С одной стороны, в советской историографии была сформулирована официальная версия, кратко изложенная, например, в Большой советской энциклопедии: «В связи с приближением к Екатеринбургу белогвардейских войск по постановлению Президиума Уральского областного совета Николай II и члены его семьи были расстреляны».

Такая формулировка, во-первых, снимала ответственность за расстрел с высшего руководства Советской России, ВЦИК и Совнаркома, а во-вторых, развеивала распространявшиеся в эмиграции слухи о «чудесном спасении» членов царской семьи.

С другой стороны, место захоронения царской семьи также по понятным причинам не афишировалось.

Что же до возможности спасения бывшего самодержца, то она была иллюзорной уже в момент отречения.

Лондонский вариант отпадает

Последний российский император Николай II, подписав 2 (15) марта 1917 года отречение от престола, выехал в Ставку Верховного главнокомандующего в Могилёв, где попрощался с войсками. Представитель Думы в Ставке заявил государю, что тот «должен считать себя как бы арестованным». 9 (22) марта уже в качестве арестованного Николай прибыл в сопровождении конвоя на поезде в Царское село — к жене и детям. До 1 (14) августа 1917 года царская семья содержалась в царскосельском Александровском дворце.

В конце марта лидер кадетов Павел Милюков, на тот момент глава МИД во Временном правительстве, попытался организовать выезд отрёкшегося императора и его семьи в Великобританию, на попечение кузена царя — Георга V. Предварительное согласие Лондона было получено (личный секретарь короля свидетельствовал, что премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж был «за»), но король отказался от этого решения.

В августе 1917-го, в момент обострения политического кризиса (в июле в Петрограде происходили антиправительственные выступления, вскоре случится Корниловский мятеж), Временное правительство приняло решение перевести царскую семью под охраной «отряда особого назначения» вглубь России. Местом пребывания был избран Тобольск.

Известно, что накануне отъезда Николая II и его близких свергнутого императора посетил министр-председатель Александр Керенский, он привёз с собой младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича. Братья увиделись в последний раз.

«Гораздо позорнее событий Смутного времени»

Царская семья, свита, часть прислуги и сопровождающая рота солдат следовали железной дорогой до Тюмени (на двух поездах, следовавших под флагом Японской миссии Красного Креста). От Тюмени в Тобольск узников доставили пароходом. По свидетельству очевидцев, условия содержания были щадящими, пребывание здесь воспринималось как временная ссылка.

Новость о свержении Временного правительства дошла до Тобольска лишь через две недели, к 17 (30) ноября 1917 года. По этому поводу Николай записал в дневнике: «Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве! Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени».

29 января 1918 года на заседании Совнаркома обсуждался вопрос «о предании Николая Романова революционному суду». Лев Троцкий предлагал провести открытый судебный процесс в Петрограде, поднимался вопрос о перевозке царской семьи из Тобольска в Москву. 1 апреля Президиум ВЦИК принял решение перевезти «всех арестованных в Москву».

Уральский облсовет настаивал на перемещении в Екатеринбург. 6 апреля по результатам разговора военного комиссара Уралсовета Филиппа Голощёкина с Владимиром Лениным и Яковом Свердловым (как главами Совнаркома и ВЦИК) было принято решение доставить свергнутого царя и его семью в Екатеринбург и обеспечить безопасность арестованных.

Утром 30 апреля 1918 года поезд с царской семьёй прибыл в Екатеринбург. Как вспоминал большевистский комиссар Константин Мячин (Яковлев), сопровождавший узников из Тобольска, «несмотря на раннее наше прибытие, екатеринбургские платформы были запружены народом — как это вышло, что население узнало о нашем предстоящем приезде, мы не знали».

«Когда нас увидели, стали требовать вывести Николая и показать им. В воздухе стоял шум, то и дело раздавались угрожающие крики: «Задушить их надо! Наконец-то они в наших руках!» — писал Мячин-Яковлев.

Почему был выбран именно Ипатьевский дом

За два дня до прибытия арестантов местные власти предложили военному инженеру-строителю Николаю Ипатьеву освободить особняк, которым тот владел.

По одной из версий, выбор на дом пал в силу того, что инженер Ипатьев, один из лидеров екатеринбургских кадетов, был хорошо знаком одному из руководителей Уралсовета большевику Якову Юровскому, который также был членом коллегии ОблЧК и председателем следственной комиссии Революционного трибунала.

Яков Юровский

Чекист Юровский был назначен комендантом ДОНа («дома особого назначения», как был официально назван ипатьевский особняк).

Вокруг дома был выстроен двойной забор — выше окон второго этажа, с единственной калиткой, у которой был выставлен пост охраны, еще два поста находились на территории, и восемь — в окрестностях. На соседних зданиях были выставлены пулемёты.

О 78 днях заточения в Ипатьевском доме и о подробностях расстрела в подвале этого дома за последние десятилетия написано достаточно много. В 2015 году к сбору и изучению архивных материалов активно подключился Следственный комитет России. По результатам исследования, 2 октября 2021 года был представлен первый том книги «Преступление века», в котором оказались представлены материалы и выводы расследования.

Упомянем некоторые из документальных свидетельств, собранных СК.

Приказа о расстреле не поступало

После того как царскую семью разместили в Ипатьевском доме, «гражданину Романову» зачитали приказ: «По постановлению ВЦИК, Николай Романов и его семья будут находиться в Екатеринбурге, в ведении Уральского областного Совета рабочих и солдатских депутатов, впредь, до суда».

Ленин планировал сразу после стабилизации ситуации в центральных регионах страны провести в Москве открытый процесс над последним императором, который, по примеру всех предыдущих революций, должен был завершиться публичной экзекуцией бывшего монарха.

Обвинителем должен был выступать Лев Троцкий.

Другого мнения придерживались руководители екатеринбургского облсовета, где большинство занимали левые эсеры. По их мнению, Николая II следовало устранить как можно быстрее без суда, однако они не решались на это без разрешения центра.

В конце концов ситуацию ускорили военные действия: к началу июля 1917 года наступление Чехословацкого корпуса грозило захватом Екатеринбурга и утерей царской семьи, что было недопустимым как для Уральского облисполкома, так и для Москвы.

Екатеринбургские большевики неоднократно посылали в Москву депеши с просьбой дать согласие на ликвидацию бывшего императора, но не получали официального ответа.

Скорее всего, Ленин понимал неизбежность расстрела Николая II, был в курсе планов на местах, но планировал не брать ответственность за ликвидацию без суда и следствия, а списать все на самоуправство уральских властей.

Расстрельную команду набрали из русских

Таким образом, убийство царской семьи решили провести тайно, без суда и следствия.

4 июля охрана Ипатьевского дома была поручена сотруднику ЧК Юровскому. Вместе с Романовыми решили расстрелять и лично преданных им слуг, пощадили только одиннадцатилетнего друга цесаревича Алексея поварёнка Лёню Седнева, которого за пару дней до казни отослали из дома «на встречу с дядей», так сказали уже обреченным жителям дома.

Чтобы избежать лишнего шума, расстреливать решили ночью, в подвале дома, из наганов. 16 июля определили членов расстрельной команды. Большинство охранников дома, состоявшее из латышей, отказалось принимать участие в убийстве — скорее всего, из-за появившейся симпатии к царевнам.

Участники расстрела царской семьи

Несмотря на это, к вечеру собрали 13 человек, преимущественно русских, что отметает циркулировавшую сперва в эмигрантских кругах, а затем в постсоветской публицистике версию о «еврейском ритуальном обряде».

«А потому ваша жизнь покончена!»

В ночь с 16 на 17 июля царскую семью внезапно разбудили и потребовали собираться, во дворе завели машину, чтобы рёв мотора заглушал выстрелы. Императрица и великие княжны приняли роковое решение спрятать драгоценности в корсеты, из-за этого позже их пришлось добивать штыками.

Жертвы спустились в подвал, где им зачитали приговор. СК восстановил последнюю фразу «А потому ваша жизнь покончена!», а также примерное расположение всех убитых и палачей. Расстрельная команда заранее распределила жертв, самого императора взял на себя Юровский.

В ходе погрузки тел на носилки обнаружилось, что великая княжна Анастасия притворялась мертвой, её добили.

После тела положили в кузов грузовика и повезли к урочищу Ганина Яма, в 2,5 километра к северу от посёлка Шувакиш и в 4 километрах на юго-восток от деревни Коптяки севернее Екатеринбурга.

В поросшем березняком и сосновым лесом урочище расположен заброшенный рудник. В его шахту и намеревались сбросить тела расстрелянных.

Похороны прошли не по плану

Именно место захоронения и находки останков и стало камнем преткновения между результатами первого российского официального расследования и позицией РПЦ. В последней считалось, что останки, как и планировали, сбросили в шахту, на месте которой сейчас стоит Мужской монастырь святых Царственных Страстотерпцев.

Согласно выводам нового расследования, этот план провалился: планировалось, что тела царской семьи будут выброшены в ил на доньях ям, но донья заледенели. На месте приняли решение уничтожить тела — часть в серной кислоте, остальные сжечь, но этому плану помешал сильный дождь, погасивший костры в ночь с 17 на 18 июля.

Тогда исполнители расстрела, повезли тела к шахтам на Московском тракте, но грузовики по дороге завязли в грязи, рыть ямы принялись прямо на месте — наступало утро, и первые крестьяне, выходившие в поля, грозили нарушить секретность плана. Наконец, останки тел захоронили в урочище Поросёнков Лог — и это решение было выбрано, по сути, случайно.

В 4 часа 30 минут утра 19 июля грузовик с трупами забуксовал в Поросёнковом Логу, и после двух с половиной часов безуспешных попыток выбраться Юровский распорядился захоронить тела посередине проходящей по урочищу дороги на Коптяки.

Столь сложные похороны сильно осложнили реставрацию событий тех дней, что привело вначале к неудаче «колчаковскую» следственную группу Николая Соколова в 1919 году, обнаружившую в Ганиной Яме порядка 60 костных фрагментов, которые сочли останками царской семьи, а потом породило множество слухов и предположений о судьбе Романовых.

Находки и сомнения

СК в своём исследовании уточнил подробности захоронения на Старой Коптяковской дороге, но сами предположения о том, что именно здесь покоится царская семья, появились в 1978–1979 годах.

Основываясь на записке Юровского от 1920 года, свердловский геолог Александр Авдонин и ленинградский писатель и режиссёр Гелий Рябов начали расследование. По их словам, 1 июня 1979 года под старым деревянным настилом на дороге были обнаружены останки нескольких тел, и даже были изъяты три черепа. В июле следующего, 1980 года черепа закопали на том же месте — «до лучших времён».

РИА Новости Череп, найденный писателем Гелием Рябовым и идентифицированный им как череп российского императора Николая II

В 1991 году группа под руководством Авдонина провела раскопки. Были найдены 44 крупных костных останка и множество мелких (в общей сложности семьсот костей и костных фрагментов), шесть зубов, три пули, черепки от сосудов с серной кислотой и металлические уголки от ящиков, в которых эти сосуды находились.

По итогам экспертиз, проведённых в рамках следствия Генпрокуратуры России, был сделан вывод: найдены останки пяти из семи членов семьи Романовых: самого отрекшегося императора Николая, его супруги Александры Федоровны, а также великих княжон Ольги, Татьяны и Анастасии.

В 80-ю годовщину расстрела, 17 июля 1998 года, они были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга.

Московская патриархия отказалась признавать подлинность останков. Как бы то ни было, в 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью к лику святых в чине страстотерпцев (ранее, в 1981-м, Русская православная церковь за границей канонизировала Николая II и его близких как мучеников). Позицию церкви тогда пояснил патриарх Алексий II:

«У нас есть сомнения в подлинности останков, и мы не можем призывать верующих поклоняться лжемощам, если в будущем они будут признаны таковыми».

Останки царственных страстотерпцев — цесаревича Алексея и великой княжны Марии были найдены позже, в июле 2007 года.

Александр Земляниченко/РИА Новости Останки последнего российского императора Николая II, Императрицы Александры Федоровны, Цесаревича Алексея, Царевен Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии

В 2008 году генетический анализ, проведённый в России и США, удостоверил, что обнаруженные останки принадлежат детям Николая II, позже ту же информацию официально подтвердил СК.

Споры вокруг подлинности находок продолжаются: РПЦ по-прежнему придерживается скептической позиции и считает, что вопрос должен стать предметом обсуждения на Архиерейском соборе. Продолжаются и исследования.

В СКР сообщили том, что продолжением изданного в 2021 году первого тома станут еще два, в которых будут представлены результаты экспертизы найденных в 1991 и 2007 годах останков.