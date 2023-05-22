Мурманск, 22 мая, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Энергоблок №3 Кольской АЭС отключён действием автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Росэнергоатома.

Лев Федосеев/ТАСС Стела на въезде на Кольскую АЭС

«21 мая в 11:16 мск действием автоматики остановлен энергоблок № 3 Кольской АЭС, причины остановки уточняются», — говорится в сообщении.

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Отключение произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. Уровень радиационного фона составляет 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона в Мурманской области.

Отмечается, что сейчас на станции работают энергоблоки №1 и №2, а на энергоблоке №4 идёт планово-предупредительный ремонт. Нагрузка АЭС составляет 660 МВт.

Кольская АЭС располагается на берегу озера Имандра в 200 км к югу от Мурманска. В эксплуатации находятся четыре энергоблока мощностью по 440 МВт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская. Питание для собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов. Сейчас специалисты устанавливают причины отключения линии.