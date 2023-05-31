Удомля, Тверская область, 31 мая, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Автоматика отключила от сети первый энергоблок Калининской атомной электростанции (АЭС), которая находится в Удомле Тверской области. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба компании «Росэнергоатом».

Пресс-служба Калининской АЭС/ТАСС Калининская атомная электростанция

«30 мая 2023 года в 22:46 (совпадает с мск) турбогенератор энергоблока №1 Калининской АЭС отключён от сети действием автоматики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по окончании устранения причин этого срабатывания энергоблок планируется вновь включить в сеть, и добавляется, что нарушений пределов и условий его безопасной эксплуатации не имеется.

Также указывается, что остальные три энергоблока АЭС работают в соответствии с диспетчерским графиком, и подчёркивается, что радиационный фон в районе станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА Регнум, 29 мая Еврокомиссия (ЕК) после анализа соглашений и контрактов с Росатомом по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии напомнила Будапешту, что нужно соблюдать антироссийские санкции. Также в Брюсселе указали Будапешту на то, что сотрудничество с Россией сфере энергетики не соответствует объявленной цели ЕС сократить зависимость от Москвы.

Также 27 мая директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что проект строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции будет реализован в срок и в соответствии со всеми требуемыми стандартами качества. Он уточнил, что строительство ведётся быстрыми темпами с соблюдением всех необходимых мер безопасности.