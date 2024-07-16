Киев, 16 июля, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Бывший народный депутат Украины, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук направил письмо кандидату на пост президента США Дональду Трампу, в котором указал на возможный украинский след в покушении на его жизнь. Текст письма был опубликован на сайте движения.

Gene J. Puskar/AP/TASS

В нём Медведчук отметил, что в деле о покушении на Трампа может появиться украинский след. Он напомнил, что претендент на пост президента США не раз заявлял, что сможет разрешить кризис на Украине. Однако такое намерение поставило под угрозу его жизнь, так как после урегулирования конфликта глава киевского режима Владимир Зеленский и его команда потеряют власть.

«Уважаемый господин Трамп, вы стали личным врагом украинского неонациста Зеленского, и этот негодяй не остановится ни перед чем для того, чтобы помешать вам выиграть президентские выборы», — указано в тексте обращения.

Экс-депутат также напомнил заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что Киев пытался осуществить покушение на президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что физическое устранение политических оппонентов является звеньями одной цепи тех, кто пытается нажиться за счёт конфликта на Украине.

В конце своего послания Медведчук пожелал Трампу победы на выборах президента США, проведение которых запланировано на ноябрь.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля в начале выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания раздались звуки стрельбы. В связи с этим лидер республиканцев прервал свою речь и покинул площадку. У него было окровавлено ухо.

В ходе пресс-конференции, которая пошла после нападения, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что во время стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян отметил, что покушение на экс-президента является частью сложной многоходовой игры, в которую вовлечены многие страны мира. Он также не исключил повторного покушения на жизнь Трампа.