Москва, 15 июля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира. Такое мнение 15 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян, комментируя покушение на Трампа, которое было совершено 13 июля на митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания.

Steve Helber/AP/TASS Дональд Трамп

Звуки стрельбы раздались в начале выступления Трампа перед сторонниками. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. В результате инцидента погиб один человек, а ещё трое, в том числе и бывший президент, пострадали.

Ордуханян уверен, что после этого инцидента Трамп стал абсолютным фаворитом в борьбе за пост президента США. Даже его оппоненты признают, что он вышел на финишную прямую.

«Скоро станет известно имя вице-президента, и можно сказать, что дело сделано, если не произойдёт каких-либо неожиданностей. Не исключено, что на Трампа может быть совершено повторное покушение. Он сменил охрану с федеральной на личную, потому что не доверяет спецслужбам. Трамп неоднократно говорил о том, что начнёт реорганизацию практически всех силовых структур, включая ЦРУ, ФБР и АНБ. Эти спецслужбы сыграли свою роль в преследовании Трампа на протяжении последних четырёх лет», — отметил американист.

Он напомнил, что именно ФБР объявило версию об убийце-одиночке, что вызвало у мирового сообщества дежавю из-за событий 22 ноября 1963 в Далласе, когда был убит президент США Джон Кеннеди.

Американист считает, что за покушением на Трампа стоят спецслужбы, которые могли использовать человека «втёмную». Он убеждён, что в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.

Политолог пояснил, что мировой олигархат, который поддерживает президента США Джо Байдена, контролирует активы на сотни триллионов долларов и стоит за всеми зловещими событиями, происходящими на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском регионе и на Украине. Поэтому на карту поставлено очень много, подчеркнул Ордуханян.

«Несмотря на то, что некоторые позиции на мировой арене прояснились, мировая закулиса ещё преподнесёт немало сюрпризов. Сейчас мир меняет свою глобалистскую позицию на национальную, и идёт битва до последней капли крови. Покушение на Трампа — это часть большой и сложной игры, в которую вовлечены почти все страны мира. Нас ждут потрясения, и я думаю, что до конца года их будет ещё немало», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемым в стрельбе оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, в котором признался, что ненавидит республиканцев и их лидера Дональда Трампа.

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в проблемах с безопасностью на митинге в штате Пенсильвания виновна Секретная служба США.

После инцидента президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Политик подчеркнул, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании и любые проявления насилия в целом, а также выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.

Байден заявил, что политическим страстям в стране пора утихнуть, политика не должна становиться полем боя. Байден отметил, что ставки на предстоящих выборах чрезвычайно высоки, а при демократии разногласия неизбежны. Однако, по словам главы Белого дома, политика не должна становиться полем боя в буквальном смысле этого слова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.