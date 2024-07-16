Москва, 16 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Первая очередь строительства офисно-делового центра «Бизнес Сити» в деревне Мамыри в районе Коммунарки в Москве завершается, сообщил 16 июля заместитель мэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Градостроительный комплекс Москвы

Одновременно со строительством жилья в этом районе возводятся социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура, создаются новые рабочие места, отметил Ефимов.

«Так, благодаря появлению бизнес-центра площадью 21,4 тысячи квадратных метров в районе Коммунарка создадут около одной тысячи рабочих мест», — цитирует заместителя мэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Завершить строительство предполагается до конца 2024 года, добавил Ефимов.

После завершения основных работ выполнят благоустройство прилегающей территории: будут обустроены тротуары и пешеходные зоны, установлены скамейки, высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники, сказано также в сообщении. Кроме того, появится подъезд к бизнес-центру с дублёра Калужского шоссе, а также открытая парковка на 130 машино-мест, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2024 года в Москве будут сданы в эксплуатацию 95 км дорог. За первое полугодие построены 12,3 км дорог, в том числе два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан». До конца года планируется завершить, в числе прочего, строительство участка новой автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны.

В столице одобрили строительство шести объектов по программе создания мест приложения труда, сообщил Собянин также в июле. Их возведут в районах Щербинка, Внуково, Ново-Переделкино, Печатники и Коммунарка (в этом районе появится новая школа). Благодаря этим объектам будет создано 4400 рабочих мест, отметил мэр.