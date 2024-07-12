Москва, 12 июля, 2024, 09:32 — ИА Регнум. 95 километров дорог будут сданы в эксплуатацию в Москве до конца года. Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он рассказал, что за первые полгода в городе построены 12,3 километра дорог. Среди них — два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан». «Водителям не нужно делать крюк длиной порядка семи километров через МКАД, — пояснил Сергей Собянин. — Выезд с территории торгового центра «Мега Теплый Стан» в сторону Коммунарки занимает около минуты, так как маршрут сокращен до 500 метров». Подъезд к магазинам тоже стал втрое быстрее, отметил мэр.

До конца года планируется завершить строительство участка новой автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны и участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Улицы 800-летия Москвы и Инженерную соединит новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1.

Всего с 2011 года в Москве построено 1360 километров дорог.

Ранее Сергей Собянин рассказал об уникальных технологиях строительства мостов в Москве. По его словам, современные технологии облегчают строительство мостовых сооружений и позволяют специалистам работать в стеснённых городских условиях.