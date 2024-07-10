Москва, 10 июля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. В столице одобрили строительство шести объектов по программе создания мест приложения труда. Их возведут в районах Щербинка, Внуково, Ново-Переделкино, Печатники, Коммунарка, сообщил 10 июля в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В общей сложности объекты дадут порядка 4,4 тысячи рабочих мест», — заявил градоначальник.

Он отметил, что в районе Щербинка построят спортивный комплекс и многофункциональный центр. Офисно-деловой центр возведут во Внуково, многофункциональный комплекс — в районе Ново-Переделкино и две школы — в районах Печатники и Коммунарка.

По словам Собянина, за четыре года программа охватила практически все районы Москвы. Построенная инвесторами недвижимость в будущем позволит создать свыше 218 тысяч рабочих мест, добавил мэр.