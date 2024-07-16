Москва, 16 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей мужчину, на которого ранее был составлен протокол о демонстрации татуировки с изображением свастики, сообщила 16 июля пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы Кухарев Павел Фёдорович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20. 3 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

В релизе уточняется, что суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля в Москве сотрудники полиции задержали мужчину из-за татуировки с нецензурным выражением в адрес Вооружённых сил России (ВС РФ). Подозреваемого доставили в отел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении. После чего мужчина извинился, пообещав свести тату.

По данным СМИ, задержанным является 32-летний участник «Болотного дела» Степан Зимин, который сделал себе татуировку с фразой о «русском военном корабле». Позднее стало известно, что Басманный суд Москвы назначил ему семь суток административного ареста, признав его виновным в дискредитации Вооруженных сил России.